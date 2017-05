Rock of Ages ("Rock of Ages") Mitreißende Musical-Verfilmung

Los Angeles, 1987. Provinz-Girl Sherrie kommt in die Stadt der Träume, um ihr Glück als Sängerin zu versuchen. Dort trifft sie auf den jungen Musiker Drew, der ihr einen Job im berühmten Rock-Klub 'The Bourbon' verschafft. Der legendäre Schuppen hat zurzeit nicht nur finanzielle Probleme, sondern steht zudem bei Moralisten auf der Abschussliste. Ein Auftritt von Rock-Superstar Stacee Jaxx lässt dies alles vergessen. Als Sherrie ihrem Idol zu nahe kommt, steht ihre aufkeimende Liebe zu Drew auf dem Spiel.

Mega-Star Tom Cruise stürzt sich mit Gusto in die Rolle des eitlen Rockstars Stacee Jaxx und sorgt mit seinem lasziven Auftreten für Hitzewallungen bei "Rolling Stone"-Reporterin Malin Ackerman ("Nach 7 Tagen - Ausgeflittert"). Mit dabei sind auch Alec Baldwin und Russell Brand als finanzgebeutelte Betreiber des Clubs "The Bourbon Room" in Hollywood, Catherine Zeta-Jones als konservative Gegnerin der 'sündigen' Musik, Paul Giamatti ("Sideways") als verzweifelter Musikagent und die stimmgewaltige Mary J. Blige als Stripclub-Besitzerin. Am Drehbuch waren neben dem Schöpfer des Musicals, Chris D'Arienzo, auch Allen Loeb sowie Schauspieler, Autor und Jennifer-Aniston-Verlobter Justin Theroux ("Wanderlust") beteiligt.

Julianne Hough

Die Newcomerin aus Salt Lake City, Jahrgang 1988, wurde von klein auf von ihrer Mutter auf das Showbusiness gedrillt und holte sich bereits mit 15 Jahren den ersten Preis bei den "Junior World Latin Championship" und gewann die vierte Staffel von "Dances with the Stars". Auch als Country-Sängerin machte sich die Mormonentochter einen Namen. Im Jahre 2008 landete ihr Debütalbum gleich auf den ersten Platz der Country-Charts. Die Rolle des naiven Landeies Sherrie in "Rock of Ages" brachte ihr den Durchbruch und die Hauptrolle in der Nicholas-Sparks-Verfilmung "Safe Heaven - Wie ein Licht in der Nacht"(2013) mit Josh Duhamel.