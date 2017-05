Julian le Play - Wir haben noch das ganze Leben

Kreative, neue, detailverliebte Popmusik. Und dazu diese Texte: tiefsinnig, melancholisch, aber auch leicht und frei. Julian le Play ist eine Ausnahmeerscheinung in der österreichischen Musiklandschaft. Mit Anfang zwanzig hat er ein eigenes klangliches Universum geschaffen.

Julian le Plays Karriere wird in diesem Film von vielen Seiten beleuchtet: große Liveauftritte - wie das Donauinselfest - stehen neben intimen Bühnenmomenten der Theatertour. Wir sehen seine musikalischen Anfänge in der Opernschule, bei "Helden von Morgen". Sprechen mit seinen Wegbegleitern: von der Familie über seine Freunde. Der Produzent kommt zu Wort, aber auch Erich Schleyer, bei dem Julian als Kind erste Fernseherfahrungen sammelte. Die Kollegen und Tourpartner von "Revolverheld". Und, zentral: Julian selbst. In seinem Rückzugs- und Kreativort Rovinj.

Ein faszinierendes Künstlerportrait.