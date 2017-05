Melissa & Joey Feinde mit gewissen Vorz├╝gen

Joe hat ein Date mit seiner Ex-Frau Tiffany. Mels Meinung von Tiffany ist nicht sehr hoch. Schließlich hat sie Joe ausgerechnet zu dem Zeitpunkt verlassen, als er geschäftlich in arge Turbulenzen geraten ist. Doch dann erfährt Mel, dass Tiffany schwanger ist - und zwar höchstwahrscheinlich von Joe. Derweil hat sich Lennox fest vorgenommen, zu den beliebtesten Mädchen an ihrer Schule zu gehören.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)