Amadeus Award 2017

Sie sind die wichtigsten Auszeichnungen der österreichischen Musikszene: die Amadeus Austrian Music Awards, die seit 2000 jährlich an die herausragendsten heimischen Acts im Rahmen einer großen Gala verliehen werden.

2017 kehrt die Preisverleihung nach zehn Jahren zurück in den ORF, der bereits von 2001 bis 2007 TV-Partner des Veranstalters IFPI, dem Verband der österreichischen Musikwirtschaft, war. Die Award-Show geht im Volkstheater Wien über die Bühne, ORFeins überträgt live-zeitversetzt. Durch den Abend führen Manuel Rubey und Riem Higazi. Auftritte von nationalen und internationalen Topkünstlern, Amadeus-Gewinnern und prominenten Presentern aus dem "Who is Who" der Musik- und Medienszene machen die Verleihung der Amadeus Austrian Music Awards zu einem spannenden Show-Ereignis.