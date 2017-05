Drop Dead Diva Die Chinesische Mauer

Deb glaubt zu träumen, als aus heiterem Himmel ihre Mutter im Büro steht. Die Freude weicht der Ernüchterung, als sie den Grund für ihr Kommen erfährt: Debs Mutter will sich scheiden lassen und Jane die juristische Vertretung in dieser Angelegenheit übertragen - nicht ahnend, dass es sich bei Jane um ihre totgeglaubte Tochter Deb handelt. Zusammen mit Kim übernimmt Deb außerdem die Klage gegen eine aufs Klonen spezialisierte Firma, die ihren Kunden anscheinend falsche Versprechungen macht.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)