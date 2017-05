Cougar Town Wie gewonnen, so zerronnen

Bobby und Andy schwimmen auf der Erfolgswelle. Sie werden mit 'Penny Can' zu einer weltweiten Sensation. Nachdem Bobby nun reich ist, eröffnet dies Grayson die Möglichkeit, seinen Freund an die Schulden in der Bar zu erinnern. Und Andy hat Probleme Stan zum Einschlafen zu bringen, nachdem er einen Horrorfilm gesehen hat.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)