Disneys Die 7Z Das verrückte Konzert / Gute Hexe, böse Hexe

Das verrückte Konzert

Grim ist schrecklich traurig. Heute jährt sich der Moment, an dem sein Ur-Ur-Großvater Düsterlich von den Bewohnern Jollywoods für immer vergrault wurde. Die Einwohner nennen diesen Tag auch 'Heldentag'. Um ihren Mann aufzuheitern, schenkt Hildy ihm das zurzeit mächtigste Zauberrequisit: einen Zauberstab, der Gedachtes wahr werden lässt. Damit soll er die Feiern zum Heldentag ruinieren. Doch eine dumme Verwechslung lässt das Vorhaben zum Fiasko geraten.



Gute Hexe, böse Hexe

Es ist zum aus der Haut fahren! Egal, wie sehr sich Hildy auch anstrengt, sich Jollywood unter den Nagel zu reißen. Jedes Mal wird sie von den sieben Zwergen ausgebremst. In ihrer Not beschließt Hildy, eine neue Strategie auszuprobieren: Sie tut einfach so, als ob sie plötzlich eine gute Hexe ist. Tatsächlich sind die Düsterlichs bald äußerst beliebt in Jollywood und Königin Höchstangenehm und Hildy die scheinbar besten Freundinnen.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)