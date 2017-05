Melissa & Joey Joe hat's drauf

Weil er seinen alten Job vermisst, beschließt Joe, via Internet wieder in der Finanzbranche mitzumischen. Das nötigte Startkapital besorgt er sich von Mel, die seine Partnerin wird. Ryder soll ihre Internet-Werbespots filmen. Die ersten sachlichen Werbetrailer erhalten zunächst keinerlei Aufmerksamkeit. Doch dann kommt Mel die Idee, den muskulösen Joe beim Training über seine Angebote sprechen zu lassen. Und tatsächlich - der neue Werbespot wird zum wahren Knüller.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)