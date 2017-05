Glee Was w├╝rde Michael Jackson tun?

Die New Directions wollen bei den diesjährigen Regionals mit Songs von Michael Jackson punkten. Wie sich herausstelt, hat die Konkurrenz den King of Pop allerdings ebenfalls zum Thema gemacht. Bei der darauffolgenden Auseinandersetzung geht es hart zur Sache. Am schlimmsten trifft es Blaine. Er erleidet im Eifer des Gefechts eine Verletzung am Auge, die operiert werden muss. Doch der Glee Club will sich vom Fehlverhalten der Rivalen nicht weiter beeindrucken lassen und stellt sich siegessicher dem Wettsingen.