Dawson's Creek Lichtjahre entfernt

Dawson und Oliver haben einen Termin bei einem Agenten in New York, der sich für ihren Film interessiert. Währenddessen fahren die anderen nach Florida, um ihre Frühlingsferien im Haus von Audreys Eltern zu verbringen. Unvermutet taucht auch Charlie dort auf. Er will Joey den Hof machen. Dawson sieht dies nicht gerne. Nach dem Aus mit Jen hatte er gehofft, die Freundschaft zu Joey wieder vertiefen zu können.