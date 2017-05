Calimero 3D Die unheimliche Statue

Calimero und seine Freunde staunen. Sie stehen am Rathausplatz vor einer sagenumwobenen Statue. Peter erzählt seinen Freunden einige Mythen über die Skulptur seines Großvaters. Sie soll in der kommenden Nacht nicht nur zum Leben erwachen. Der Legende nach, birgt die Statue auch einen wertvollen Schatz. Am nächsten Morgen ist die Skulptur jedoch verschwunden. Ist sie wirklich lebendig geworden oder wurde sie gar gestohlen? Die Kinder begeben sich auf eine interessante Spurensuche.