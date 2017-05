Under the Dome Im Käfig

Big Jim wurde von Aktaion gefangen genommen. Von den Wissenschaftlern erfährt er, was mit Christine passiert ist. Auch Christine befindet sich im Verlies von Aktaion. Nun soll Big Jim herausfinden, was Christines geheime Pläne sind. Doch das ist nicht so einfach. Inzwischen wird das Verhalten der Dorfbewohner immer seltsamer. Als Joe und Norrie wagen eine eigene Meinung zu vertreten, geraten sie in höchste Lebensgefahr.