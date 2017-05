Disneys Die 7Z Drache Düsterlich / Ein Mäuseleben

Drache Düsterlich

Ein riesiger, feuerspeiender Drache versetzt die Bewohner von Jollywood in Angst und Schrecken. Als Hildy dies zu Ohren kommt, kann sie ihr Glück kaum fassen. Kurzerhand verwandelt sie ihren Mann Grim in einen, wenn auch deutlich kleineren Drachen, um Jollywoods Bürger zu vergraulen und das Land ganz für sich allein zu haben. Dummerweise entpuppt sich das Drachenungeheuer jedoch als Drachenmama, die Grim für ihr Baby hält und in ihre Höhle mitnehmen will.



Ein Mäuseleben

Hildy ist ganz stolz auf ihr neuestes Geschenk von Grim: den Wandel-Schandel-Super-Ring. Mit seiner Hilfe kann sie sich in beliebige Tiere verwandeln. In Hexenkreisen ist der Ring gerade der letzte Schrei. Ausgrechnet als sich Hildy in eine Maus verwandelt, um sich vor zudringlichen Kindern zu verstecken, verschluckt jedoch plötzlich ein Fisch den Wandel-Schandel-Super-Ring und Hildy ist nicht mehr imstande, ihre ursprüngliche Gestalt zurückzuerlangen.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)