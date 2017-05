Die Schlümpfe Die große Fusselplage / Es ist nicht alles Gold, was schlumpft

Die große Fusselplage

Zuerst finden die Schlümpfe noch Gefallen an den putzigen Fusseln, die in Schlumpfhausen neuerdings anzutreffen sind. Doch dann stellt sich heraus, welche Gefahren mit dem Einfallen der Fusseln einhergehen.



Es ist nicht alles Gold, was schlumpft

Und wieder einmal ist es Gargamel, der den Schlümpfen übel mitspielt: Diesmal hat er es auf Schürfis Goldmine abgesehen. Alle Mittel sind ihm recht, wenn es darum geht, selbst Profit aus dem edlen Metall zu schlagen.