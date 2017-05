Scrubs - Die Anfänger Mein neuer Schwarm

Mit fortschreitender Schwangerschaft sind Carlas Hormone in Aufruhr, was sie ein wenig seltsam werden lässt. Nicht nur Turk, auch die Patienten bekommen dies zu spüren. J.D. findet Gefallen an der attraktiven Urologin Dr. Kim Briggs und lässt nichts unversucht, um ihr zu imponieren. Doch dann stellt sich heraus, dass Dr. Briggs mehr an ihrer Karriere als an ihren Patienten interessiert scheint.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)