Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann

Jakob Seeböck ist Hauptdarsteller in einer der erfolgreichsten Krimiserien des Landes. Seit 2009 spielt er Major Lukas Roither in "SOKO Kitzbühel". Die Schauspielerei wurde dem Wiener in die Wiege gelegt. Den Satz "lern etwas Gescheites" musste er sich von Vater Herwig Seeböck und Mutter Erika Mottl wohl nie anhören. Im Juni löst Jakob Seeböck als Fernseh-Major seinen 100. Fall. Die Rolle bringt nicht nur Bekanntheit, sondern verlangt auch den halbjährlichen Umzug von Wien nach Tirol. Außerdem muss Jakob Seeböck aus versicherungsvertraglichen Gründen auf sein Hobby Motorradfahren verzichten. Wie bringt der zweifache Vater Familie und Karriere unter einen Hut? Wie bekommt er ohne aufs Bike zu steigen, den Kopf frei? Stermann und Grissemann sprechen am Dienstag in Willkommen Österreich mit Schauspieler Jakob Seeböck.



Fernsehunterhaltung zur Primetime ist nicht seine Sache. Tomas Zierhofer-Kin hat für die Wiener Festwochen ein Programm zusammengestellt, das sich mit der Schlagzeile "So anders war es noch nie" zusammenfassen lässt. Die 44 Produktionen aus 28 Ländern verbindet das Thema "Grenzwertigkeit". "Traiskirchen - Das Musical", ein von Kindern betriebener Frisiersalon (Haircuts by Children) oder auch anti-faschistische Ballett-Workshops in der Lugner City (Anti-Fascist Ballet School) stehen auf dem Programm. Stermann und Grissemann sprechen mit Festwochen-Intendant Tomas Zierhofer-Kin über Bühnenkunst und ihre RezipientInnen.



Wie eindringlich leise Töne sein können, beweist am Ende der Sendung die österreichische Musikerin Avec. "What if we never forget" heißt das erste Album der 21-Jährigen, die schon mit ihrer allerersten Single "Granny" Musikpresse und -fans begeistern konnte. Am Dienstag gibt sie ihren Song "Waiting for" in Willkommen Österreich zum Besten.