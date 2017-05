Devious Maids - Schmutzige Geheimnisse Rührei machen

Auf der von Rosie besorgten DVD berichtet Flora, dass sie vergewaltigt wurde. Außerdem erwähnt sie ihre Großmutter, die Marisol daraufhin in einem Altenheim aufsucht. Doch leider ist das Gespräch mit der alten Dame nicht so ergiebig wie gehofft. Und Alfred stimmt in die Heirat mit Genevieve ein. Gleichzeitig bietet er Valentina an, ihr Studium zu finanzieren, wenn sie für eine künstliche Befruchtung ein Ei spendet. Durch die Chemotherapie fallen Odessas Haare aus. Alejandro scheint Odessas Krankheit nicht weiter zu kümmern, was Carmen in Rage versetzt.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)