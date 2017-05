Der achte Zwerg

Zwerg Seppl liebt Tiere über alles. Immer wieder schleppt er neue Mitbewohner an, bis es den anderen Zwergen zuviel wird und sie es ihm verbieten, weitere Tiere mitzubringen. Schließlich ist schon jetzt kaum noch Platz für alle vorhanden. Als Seppl im Wald aber einen Baby-Elefanten trifft, kann er nicht widerstehen und lädt ihn zu sich ein. Dank einer raffinierten Verkleidung scheint dies zunächst auch niemand zu bemerken.



Ein neuer Schuh

Königin Höchstangenehm erhält Besuch von einer verzweifelten alten Frau. Sie musste ihr Haus, in dem sie mit all ihren Kindern wohnt, überstürzt verlassen, weil sein Besitzer Eigenbedarf angemeldet hat. Bei dem Haus handelt es sich um den verlorenen linken Schuh eines Riesen, den dieser wieder braucht. Um sicherzustellen, dass die alte Frau gut untergebracht ist, macht sich Lord Steifgesäß auf königliches Geheiß mit Hilfe der 7Z daran, einen neuen riesigen Schuh für sie zu bauen. Doch das ist leichter gesagt, als getan.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)