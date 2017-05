Calimero 3D Das leckerste Eis der Welt

Vanille, Schokolade, Pistazie - Calimero und seine Freunde sitzen in der brütenden Hitze und wünschen sich nichts sehnlicher als ein kühles Eis. Leider muss Lila ihre beliebte Eisdiele zusperren. Gegenüber hat ein Supermarkt aufgemacht. Dadurch hat sie alle ihre Kunden verloren. Doch Calimero hat eine Idee. Gemeinsam mit seinen Freunden will er die beste Eiscreme auf der Welt produzieren. Vielleicht können sie so Lilas Geschäft vor dem Bankrott bewahren.