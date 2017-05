Disneys Die 7Z Pimpel in der Badewanne / Schnickschnack für die Königin

Pimpel in der Badewanne

Königin Höchstangenehm ist entsetzt. Heute findet das 'Jollypaooza'-Musikfestival statt und ausgerechnet jetzt hat die beliebteste Sängerin einen Frosch im Hals. Da bemerkt Ihre Hoheit, dass Zwerg Pimpel ein überaus talentierter Sänger ist und will ihn zum neuen Star machen. Es gibt nur ein Problem: Pimpel hat noch nie vor Publikum gesungen und ihm graut regelrecht davor!



Schnickschack für die Königin

Die sieben Zwerge kehren vom verzauberten Meer mit einem Geschenk für Königin Höchstangenehm zurück: die sogenannte Perle der Weisheit. Sie steckt in einer Kristallauster und hat starke Zauberkräfte. Jedem, der sie öffnen kann, beantwortet die Perle eine x-beliebige Frage. Als Hildy dies zu Ohren kommt, ist sie sogleich Feuer und Flamme und will unbedingt diejenige sein, die die Perle befragen kann. Hildy nimmt gerade an einem Preisrätsel teil, zu dem sie keine Antwort weiß.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)