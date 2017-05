How I Met Your Mother Der Robin-Grundkurs

Robin ist eifersüchtig: Sie vermutet, dass Barney fremdgeht, da er seit geraumer Zeit auffällig liebenswert und verständnisvoll ist. Um Gewissheit zu erlangen, untersucht sie heimlich seinen Aktenkoffer und stößt dabei auf ein Notizheft, in dem all ihre Eigenheiten und Macken verzeichnet sind. Als Lily und Robin Marshall mit dem Fund konfrontieren, gesteht er ihnen, dass Ted Barney Nachhilfestunden in Sachen Robin gibt. Indes versucht Marshall, für ein altes Holzfass, das ihm seit Jahren als Möbelstück dient, einen neuen Besitzer zu finden.