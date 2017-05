Bezaubernde Jeannie Der beste Ehemann

Die Offiziersfrauen halten eine Wahl zum 'Besten Ehemann des Jahres' ab. Jeannie ist der festen Überzeugung, dass nur ihr Tony für das Amt in Frage kommt. Aber in den Tagen, als die Auswahlgespräche für die Kanditatur stattfinden, müssen Tony und Roger in einem abgeschirmten Simulator eine Übung abhalten - Eine Situation, die Jeannies Kreativität herausfordert.