Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood Der Hypnotiseur

Ein Magier taucht in Sherwood auf und begeistert alle mit seiner fabelhaften Zaubershow. Zu spät stellt sich heraus, dass der Zauberkünstler nichts Gutes im Schilde führt. Während seiner Vorstellung hypnotisiert er die Bürger der Stadt. So hat er leichtes Spiel, sie zu bestehlen. Als Robin den Gauner zur Rechenschaft ziehen will, gerät er selbst unter den Einfluss des gefährlichen Magiers.