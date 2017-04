Unforgettable Fred

Ein anonymer Anrufer kündigt Carrie einen Mord an. Als sie am voraussichtlichen Tatort eintrifft, tritt das Angekündigte auch tatsächlich ein. Während der Nachforschungen stellt sich heraus, dass der Täter mit einem Scharfschützengewehr schon einmal einen Mann ermordert hat. Carrie gibt dem anonymen Serienkiller den Namen"Fred". Es scheint so, als ob Fred genau über Carries Fähigkeiten Bescheid weiß und ein böses Spiel mit ihr treibt.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)