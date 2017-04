Grey's Anatomy Murphys Gesetz

Die nächste Stufe von Elizas Ausbildungsprogramm tritt in Kraft. Es soll Assistenzärzten ermöglichen, unter der Aufsicht eines Oberarztes völlig selbstständig eine Operation durchzuführen. Während der Nachwuchs von der großen Chance begeistert ist, melden die erfahrenen Chirurgen massive Bedenken an. Ben soll seinen ersten 'Soloflug' ausgerechnet unter Webber absolvieren, der gerade mit Bens Frau auf Kriegsfuß steht. Ein rauer Wind weht auch April entgegen, als sie für eine Beförderung Webber in den Rücken fällt.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)