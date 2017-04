Schnell ermittelt Dennis Maida

In einem Baucontainer liegt der junge Ausreißer Dennis Maida in seinem Blut. Bei ihm wird ein Zugticket nach Lissabon gefunden, doch warum wurde der Teenager erschossen und konnte seine Reise nicht mehr antreten?



Wie Angelika und Franitschek bei ihren Ermittlungen feststellen, hatte Maida eine bewegte und teils kriminelle Vergangenheit hinter sich, an der auch seine überforderte Mutter und sein dubioser Stiefvater ihren Anteil hatten. Als dann Dennis' minderjähriger Liebhaber mit einer überraschenden Aussage aufwartet, verkomplizieren sich die Untersuchungen in dem Mordfall.



Indessen gerät Angelika erneut unter Druck, als sich herausstellt, dass der Mordfall "Nico Schnabel" größere Kreise zieht als gedacht. Nun muss sie mehr denn je um Jan fürchten.