Die Abenteuer von Mr. Peabody & Sherman ("Mr. Peabody & Sherman")

Turbulenter Animations-Spaß von Rob Minkoff ('Stuart Little', 'Der König der Löwen'). Der hyper-intelligente Hund Mr. Peabody und sein menschlicher Adoptivsohn Sherman haben eine Zeitmaschine zuhause. Als eine missgünstige Mitschülerin diese benutzt, kommt die gesamte Weltgeschichte durcheinander. Österreichs Show-Legende Peter Rapp hat dabei einem der hinterherjagenden Polizisten seine Stimme geliehen. Beste Unterhaltung garantiert!



Mr. Peabody ist ein Hund, der als genialer Wissenschaftler weltweit Ansehen genießt. Sein Adoptivsohn Sherman glänzt in der Schule ebenso mit historischem Wissen. Mitschülerin Penny ist dies ein Dorn im Auge. Als es zum Streit kommt, wehrt sich der Bub mit einem Biss. Beim versöhnlichen Gespräch der Familien in Peabodys Haus entdeckt Penny dessen Zeitmaschine. Als sie ins alte Ägypten verschwindet, starten Mr. Peabody und Sherman eine turbulente Rettungsaktion quer durch die Weltgeschichte.