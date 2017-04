Der gestiefelte Kater ("Puss in Boots") Animationshit von den Machern von "Shrek"

Lange bevor er auf den grünen Oger Shrek stieß, war der gestiefelte Kater bereits eine Legende in seinem Heimatland Mexiko. Gemeinsam mit der kessen Kitty Samtpfote und dem Eierkopf Humpty Dumpty begibt er sich auf die Suche nach einem sagenumwobenen Goldschatz in einem Schloss im Himmel ...

Eigenes "Shrek" Spin-Off für den Kater Nach drei schillernden Auftritten in der Shrek-Reihe, in denen er den anderen Figuren fast die Show stahl, fanden es seine Schöpfer im Jahre 2011 an der Zeit, dem charismatischen Kater ein eigenes Abenteuer auf das getigerte Fell zu schneidern. In "Puss in Boots" (Originaltitel) wird die Jugend des frechen Katzenhelden erzählt, der als Waise in einem kleinen Dorf San Ricardo aufwächst. Die Begegnung im Waisenhaus mit dem träumerischen Eierkopf Humpty Alexander Dumpty führt ihn schließlich auf die schiefe Bahn und er muss fliehen. Jahre später hört er durch Zufall von drei Zauberbohnen, die der Schlüssel zu einem legendären Goldschatz sein sollen. Gemeinsam mit seiner neuen Bekanntschaft Kitty Samtpfote und seinem alten Freund/Feind Humpty Dumpty verfolgt er das Gaunerpärchen Jack und Jill, die im Besitz der Bohnen sind, und gerät in ein turbulentes Abenteuer.

Oscar- und Golden-Globe-Nominierung DreamWorks-Mastermind und Regisseur Chris Miller liefert in seiner zweiten Spielfilmarbeit (nach "Shrek 3") ein actionreiches Mantel- und Degenabenteuer in 3D mit hinreißenden Charakteren, absurd-witzigen Einlagen, kessen Sprüchen, Fechtszenen in bester "Zorro"-Manier und wilden Verfolgungsjagden. Auch märchenhafte Elemente finden ihren Weg in die Story, wie die Gans, die goldene Eier legt und die Geschichte von Hans und der Bohnenranke.

Mit hochkarätigen Stimmenverleihern für die US-Version wie Antonio Banderas (Kater), Salma Hayek (Kitty Samtpfote), Zach Galifianakis (Humpty Dumpty) und Billy Bob Thornton (Jack) landete der Film mit einem Einspiel von knapp $555 Millionen Dollar weltweit auf Platz 11 der erfolgreichsten Filme des Jahres 2011. Überdies durften sich die Macher über je eine Oscar- und eine Golden-Globe-Nominierung als Bester Animierter Film freuen. Die nicht minder prominent besetzten Stimmen in der deutschen Version gehören Benno Fürmann (Kater), Elton (Humpty Dumpty) sowie dem Schauspielerpaar Andrea Sawatzki und Christian Berkel als Ganovenduo Jill und Jack.

Antonio Banderas als gestiefelter Kater Mit seinem theatralischen Gehabe, Hypnose-Blick und unwiderstehlichem Charme hat sich der gestiefelte Kater seit seinem ersten Auftritt in "Shrek 2"(2004) in die Herzen der Zuseher eingeschmeichelt. Seinen Erfolg verdankte er zum Großteil dem spanischen Hollywood-Export Antonio Banderas, der ihm im englischen Original seine Stimme samt sexy Hispano-Akzent verleiht. Für die spanische Synchro hat Banderas übrigens zwei Versionen parat - eine für den süd- und mittelamerikanischen Markt und eine in Kastilisch für Spanien. "Zorro"-Star Banderas und sein animierter Partner sind sich auch in ihren Eigenschaften nicht ganz unähnlich: beide sind Meister im Fechten, bewegen sich geschmeidig auf dem Tanzparkett und spielen mit Hingabe den Latin Lover.

Inhalt Der gestiefelte Kater wird in seiner Heimat Mexiko als mutiger Draufgänger, listiger Dieb und charmanter Liebhaber bald zur Legende. Schon in jungen Jahren hat er von dem zerbrechlichen Ei Humpty Dumpty von jenen magischen Bohnen erfahren, die - eingepflanzt - zu einem wertvollen Schatz in einem Schloss in den Wolken emporranken. Humpty Dumpty gerät aber auf die schiefe Bahn. Erst die charismatische Katze Kitty Samtpfote bringt die beiden wieder zusammen. Bei der turbulenten Schatzsuche verfolgt allerdings jeder seine eigenen Pläne.

STIMMEN Benno Fürmann (der gestiefelte Kater)

Elton (Humpty Alexander Dumpty)

Christian Berkel (Jack)

Andrea Sawatzki (Jill)

Carolina Squella (Kitty Samtpfote)

REGIE Chris Miller