Charmante Teenie-Komödie mit Laura Marano und Leigh Allyn Baker. Gerade an ihrem Abschlussballtag läuft bei Monica alles aus dem Runder.



Monicas großer Tag steht vor der Tür - der Abschlussball. Schon seit Tagen hat sie über ihr Outfit per Onlinevoting abstimmen lassen und liegt nun in den Umfragenwerten zur Ballkönigin an erster Stelle. Doch als sie in der Früh aufwacht, stehen ihr die Haare sprichwörtlich zu Berge. Und nicht nur das, plötzlich steht eine FBI-Agentin vor ihrer Tür, die auf der Suche nach einer speziellen Halskette ist, die Monica in einem Trödlerladen gekauft hat.

Hauptdarsteller Laura Marano (Monica Reeves)

Leigh-Allyn Baker (Liz Morgan)

Christian Campbell (Pierce Peters)

Alain Goulem (Mr. Reeves)

Christian Paul (Ed)

Kiana Madeira (Sierra)

Regie Erik Canuel

Drehbuch Matt Eddy

Billy Eddy

Eric M. Gardner

Steven H. Wilson

Kamera Mario Janelle

Musik Michel Corriveau