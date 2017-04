Seit 700 Jahren schon ist die Erde ein verlassener Ort, der in seinem Müll erstickt. Die Menschen haben es sich längst in Luxusraumschiffen gemütlich gemacht und sind zu trägen Kreaturen verkommen, die den ganzen Tag auf ihren schwebenden Couchsesseln verbringen und auf Monitore starren. Ein einsamer Roboter namens Wall-E (Waste Allocation Load Lifter Earth-class) säubert indessen Tag für Tag die Erde von ihrem Müll und baut aus den kompaktierten Müllpaketen richtige Wolkenkratzer. Dabei fällt auch immer etwas Cooles für seine Sammlung ab, wie etwas ein Rubiks Würfel oder auch mechanische Roboter-Ersatzteile, die den solarangetriebenen Wall-E in Schuss halten. Unverdrossen verrichtet er seine Arbeit und vertreibt sich die Einsamkeit mit dem Ansehen alter Hollywood-Filme auf seinem Fernseher.

Verzweifelt klammert sich Wall-E an der Außenwand fest und schafft es tatsächlich, als blinder Passagier mitzufliegen. Im Raumschiff, der völlig autarken Axiom , triftt Wall-E zu seinem Erstaunen auf Menschen. Beim Anblick der Pflanze gerät der Kapitän des Raumschiffs in Ekstase und versucht alles, um endlich auf die Erde zurückkehren zu können. Doch dabei trifft er auf heftigsten Widerstand von Otto, dem Bordcomputer....

Das Kreativteam von Pixar unter der Regie von Andrew Stanton ("Findet Nemo") und mit John Lasseter als Ausführender Produzent als Bord schaffte es auch bei ihrem neunten Streich die Zuseher mit einer mitreißenden Handlung, liebevoll gezeichneten Figuren und witziger (wenn auch dialogarmer) Situationskomik zu begeistern. Bei einem Produktionsbudget von $180 Millionen Dollar nahm der Film weltweit über $521 Millionen Dollar ein. Daneben stürzte ein wahrer Preisregen auf das technisch perfekte Animationswerk ein: bei insgesamt sechs Oscarnominierungen gab es schließlich den Oscar und Golden Globe für Besten Animationsfilm , einen BAFTA, einen Grammy für Besten Filmsong ("Down to Earth" von Peter Gabriel), einen Visual Effects Society Award, einen People's Choice Award sowie unzählige Preise mehr.

Der kleine, eifrige Roboter WALL-E ist der letzte seiner Art. Seit Jahrhunderten räumt er Tag für Tag den Abfall weg. Plötzlich stört ein bezaubernd schöner, aber wehrhafter Android namens EVE, die gewohnt einsame Routine. Knall auf Fall verliebt sich WALL-E in die faszinierende Besucherin. Er ahnt nicht, dass EVE sich auf geheimer Mission befindet. Im Nu zieht ihn seine Angebetete in ein atemberaubendes Weltraumabenteuer, bei dem die Zukunft der Menschheit auf dem Spiel steht.

Mit dem Pionierwerk "Toy Story" aus dem Jahre 1995, das als erster vollständig am Computer entstandener Kinolangfilm in die Leinwandgeschichte einging, setzte John Lasseter ( Bild unten links ) und das Pixar-Studio neue Maßstäbe im Trickfilmgenre, die die traditionellen Zeichentrickfilme bald ablösen sollten. Mit weiteren Animationshighlights wie "Das Große Krabbeln"(1998), "Die Monster AG" (2001) und vor allem "Findet Nemo" (2003) gelang es Lasseter mit immer ausgefeilteren Computertechniken, verblüffendem Fotorealismus und rührenden Storys Groß und Klein zu begeistern. Sein oscargekrönter Kurzfilm "Luxo Jr." im Jahre 1986 war seine erste Arbeit für Pixar und bescherte dem Studio sein bekanntes Markenzeichen der hüpfenden Lampe.

"Monsters, Inc" (Originaltitel) ist ein weiterer Zeichentrickhit aus der 'Pixar'-Animationsschmiede, die mit "Toy Story" im Jahre 1995 ihren Durchbruch feierte. Mit "Das Große Krabbeln" (1998) und "Toy Story 2" (1999) setzte das Studio seine Erfolgswelle fort. Im Jahre 2001 präsentierte das Zeichentrickstudio (erneut in Zusammenarbeit mit Disney) "Die Monster AG", deren putzige Ungetüme dank bahnbrechender Technik noch geschmeidiger wirkten. Die 'Monster' waren für vier Oscars nominiert und erhielten schließlich den Oscar für Besten Song ("If I didn't have you"), komponiert und gesungen von Randy Newman.