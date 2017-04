CSI: Vegas Zartbitter

Beim Besuch einer Vernissage beschleicht Nick der Verdacht, dass in eines der Ausstellungsobjekte Leichenteile einzementiert sind. Die Vorgehensweise erinnert an die Serienmörderin Gina Sinclair, die eben erst aus der Haft entlassen worden ist. Sara, die damals die Untersuchung geleitet hat, will alles tun, um Gina so rasch als möglich wieder hinter Gitter zu bringen. Derweil untersucht Chad den süßen Tod eines jungen Mannes. Anscheinend wurde er nackt in einem Schokoladenbad ertränkt.