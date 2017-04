ORF-Premiere: Interstellar ("Interstellar") Packendes Sci-Fi-Spektakel

Christopher Nolan ('The Dark Knight Rises') schickt Matthew McConaughey und Anne Hathaway auf eine waghalsige Reise zu fernen Galaxien. Auf der Suche nach einer zweiten Erde lassen sie ihr altes Leben zurück - Jessica Chastain ('Crimson Peak') versucht verzweifelt Kontakt zu halten. Oscar für die visuellen Effekte!

ZUR STORY In der nicht allzu fernen Zukunft hat der Klimawandel zu einer dramatischen Lebensmittelknappheit geführt. Bodenerosion und Sandstürme machen den Menschen zu schaffen. Der Witwer und ehemalige NASA-Pilot Joe Cooper (Matthew McConaughey - demnächst mit "Gold" in unseren Kinos) soll im Auftrag der NASA mit einem Team von Wissenschaftlern neue Lebensräume für die Menschheit im All erkunden. Schweren Herzens lässt er seine beiden Kinder auf der Erde zurück und beginnt sein Abenteuer im Weltraum. Mithilfe von Wurmlöchern sollen die gewaltigen Distanzen überwunden werden. Doch niemand weiß, wohin die Reise führen wird.

Oscar für Visuelle Effekte Regisseur Christopher Nolan, der mit Werken wie "Memento" und "Interception" Filmgeschichte schrieb und dessen Batman-Trilogie fast $2 Milliarden Dollar weltweit in die Kinokassen spülte, gelang mit "Interstellar" eine spannende Space-Odyssee mit brisanter Umweltthematik, atemberaubender Weltraum-Optik und überraschenden Wendungen. Und ganz nebenbei wird dem Zuseher anschaulich erklärt, wie man durch ein Wurmloch in weit entfernte Galaxien reisen kann. Bei insgesamt fünf Oscarnominierungen durfte sich das Special-Effects-Team über den Oscar für Beste Visuelle Effekte freuen.

Ausgehend von den Theorien des US-Astrophysikers Kip Thorne verfasste Christopher Nolan gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Jonathan das Drehbuch und übernahm auch die Produzentenrolle. Viele der Szenen entstanden in Island, dessen karge Landschaften bereits für Nolans "Batman Begins" als Himalaya Pate gestanden hatten.



Für die Rolle der Wissenschaftlerin, die Matthew McConaughey (Oscar für "Dallas Buyers Club") in die unendlichen Weiten begleiten soll, castete Nolan Oscargewinnerin Anne Hathaway ("Les Misérables"), die bereits als Catwoman in "The Dark Knight Rises" hervorragende Figur machte. Jessica Chastain ("Zero Dark Thirty") spielt die Forscherin Murph. Auch die weiteren Nebenrollen sind mit Michael Caine, Topher Grace, John Lithgow und dem diesjährigen Oscargewinner Casey Affleck ("Manchester by the Sea") äußerst prominent besetzt.

Inhalt Der Klimawandel gefährdet das Fortbestehen der Menschheit. Der ehemalige NASA-Pilot Joe Cooper schlägt sich mit seinen beiden Kindern als Farmer durchs Leben. Rätselhafte Phänomene führen ihn eines Tages in ein geheimes Sperrgebiet der Regierung, wo Prof. Brand das Lazarus-Programm leitet. Auf der Suche nach bewohnbaren Planeten sind drei Teams durch ein Wurmloch in ferne Galaxien vorgestoßen. Der Kontakt zu ihnen ist jedoch abgebrochen. Trotz des schweren Abschieds von seiner zehnjährigen Tochter Murph startet Cooper mit seiner Kollegin Amelia und zwei Wissenschaftlern zu einer interstellaren Mission.



DARSTELLER

Matthew McConaughey (Joe Cooper)

Anne Hathaway (Amelia Brand)

Jessica Chastain (Murph als Erwachsene)

Ellen Burstyn (Murph als alte Frau)

Michael Caine (Prof. Brand)

Wes Bentley (Doyle)

Casey Affleck (Tom)

Mackenzie Foy (Murph als Mädchen)

Matt Damon (Dr. Mann)

Topher Grace (Getty)

John Lithgow (Donald)

William Devane (Williams)

REGIE

Christopher Nolan

DREHBUCH

Jonathan Nolan

Christopher Nolan

KAMERA

Hoyte van Hoytema

MUSIK

Hans Zimmer

MATTHEW MCCONAUGHEY Der am 4. November 1969 in Uvalde, Texas geborene Darsteller wollte ursprünglich Anwalt werden, hängte sein Jusstudium aber zugunsten der Schauspielerei an den Nagel. Der ehemalige Star von seichten Komödien à la "Zum Ausziehen verführt" oder "Wedding Planner" hat sich zum ernstzunehmenden Leading Man entwickelt und im Jahr 2012 mit seinem Oscar für das Aidsdrama "Dallas Buyers Club" den bisherigen Höhepunkt seiner Karriere erlebt. Lesen Sie mehr zu Matthew McConaughey