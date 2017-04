James Bond - Stirb an einem anderen Tag ("Die Another Day") 'Dieses Mal ist es persönlich!'

Verraten von den eigenen Reihen landet 007 ( Pierce Brosnan ) in einem nordkoreanischen Gefängnis und sinnt nach seiner Freilassung auf Rache. Sein Widersacher ist diesmal ein schwerreicher Diamantenhändler, der mit Hilfe eines Superlasers die Welt zerstören will ...

Der neuseeländische Regisseur Lee Tamahori (seine Mutter ist Britin, sein Vater Maori) serviert diesen Action-Cocktail mit dem üblichen Bondschen High-Tech-Firlefanz (ein Auto mit Tarnkappe, Wellenreiten auf einem Tsunami), Blut gefrierenden Actionsequenzen, gefährlich schönen Bond-Girls und Pierce Brosnan in seiner besten, weil verletzlichsten, Darstellung des smarten britischen Agenten ihrer Majestät. Das 20. offizielle Bond-Abenteuer verschlang rund 142 Millionen Dollar Produktionskosten und spielte weltweit fast 432 Millionen Dollar ein.

In den Pinewood Studios in London entstand ein spektakulärer Eispalast, der zum Ort des großen Showdowns zwischen Bond und Oberschurke Gustav Graves (Tobey Stephens) wird.



Mit dabei sind wieder Judi Dench als Bonds Vorgesetzte M, die ihn schmählichst fallen lässt, sowie Monty-Python-Comedian John Cleese (der den verstorbenen Desmond Llewelyn ersetzt) als Gadget-Fabrikant Q.

Brosnans letzter Bond-Einsatz

Für den damals 49-jährigen irischstämmigen Pierce Brosnan war "Die Another Day" (Originaltitel) sein vierter und letzter Einsatz, bevor der Engländer Daniel Craig (mit 38 Jahren) das Bond-Zepter im Jahre 2006 mit "Casino Royale" übernahm.