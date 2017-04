Kung Fu Panda Der Suppenpate

Die Schurken vom Tal des Friedens sind von Mr. Pings Suppe total begeistert. Po will sich diese Vorliebe zunutze machen und schlägt vor, die Schurken mit der Suppe vom Stehlen abzuhalten. Gesagt, getan! Ungewollt wird Mr. Ping dadurch allerdings zum neuen Boss der Ganoven. Klar, dass ihr alter Chef das nicht einfach so hinnimmt.



