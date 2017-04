Noahs Insel Der Schl├╝rfwirbelstrudel

Noah und seine Freunde stecken fest: Schlingpflanzen vom Festland haben ihre schwimmende Insel überwuchert. Während sich die einen die Zeit mit Murmelspiel vertreiben, bringt Sascha Mammut Helmut das Schwimmen bei. Keine leichte Aufgabe, wie sich herausstellt: Im Eifer des Gefechts merken beide nicht, dass sie in der Nähe eines Strudels planschen. Ein paar Schwimmzüge zuviel und Sascha wird in die Tiefe gezogen. Als er wieder zu sich kommt, steckt er in einer Höhle - zusammen mit einer Riesenauster. In der Auster steckt eine große Perle. Sascha versucht, das Schmuckstück zu stibitzen, doch die Auster ist mit allen Wassern gewaschen. Draußen organisiert Rocco derweil Saschas Rettung. Seit der Gorilla in seinem Rückenpelz ein silbernes Haar trägt, fühlt er sich zum Anführer berufen. Zuerst schickt er den kleinen Käfer den Strudel hinunter. Dann folgen Helmut und Wommie. Bald ist die Höhle voller Tiere und es bleibt an Noah hängen, seine Freunde aus der Klemme und seine Insel von den Schlingpflanzen zu befreien.