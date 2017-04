Newton Drei BrĂ¼der unter Strom

Die Brüder Markus, Johann und Philipp Kreisel aus Freistadt im Mühlviertel haben Batteriesysteme erfunden, die Elektroautos zum weltweiten Durchbruch verhelfen sollen. Sie versprechen Akkus, die schneller laden und länger halten als alle anderen auf dem Markt.



Elektromobilität ist bisher immer an der Realität gescheitert. Zu lange Ladezeiten, zu geringe Reichweiten, zu teure Modelle. Nur 1,2 Prozent aller Auto-Verkäufe in Österreich waren E-Fahrzeuge, und viele davon von Unternehmen oder öffentlichen Stellen. Das soll sich nun ändern.



Eine spezielle Lasertechnologie und ein neues Kühlverfahren für Batterien haben sich die Brüder Kreisel patentieren lassen. Sie sorgen damit weltweit für Aufsehen, so dass das Start-Up sogar als "Tesla aus dem Mühlviertel" gehandelt wird.

Bessere Akkus bringen höhere Reichweiten. Dazu kommen flächendeckende Ladestationen und billigere Preise. Selbst ein großer deutscher Autokonzern wird in Zukunft Kreisel-Entwicklungen vertreiben. Aber auch Flugzeugpioniere zeigen Interesse. Das Projekt "Solar Stratos" das erste Stratosphärenflugzeug, das rein elektrisch in den nächsten Monaten starten wird, arbeitet mit den Oberösterreichern zusammen. Ihre Akkus sollen selbst den extremen Temperaturen in der Stratosphäre gewachsen sein.

Die Revolution der Elektromobilität hat im nördlichen Mühlviertel jedenfalls bereits begonnen. Ob der Innovationsvorsprung anhalten wird und die drei Mühlviertler die Elektro-Mobilität weltweit mitprägen werden, wird sich zeigen. Denn auch die großen Autokonzerne haben aus ihren Fehlern gelernt und schicken leistungsstarke Elektromobile ins Rennen.



