Rush Hour Explosive Botschaften

Stadtrat Pena wird Opfer eines Attentats. Da die Bombe, die sein Auto in die Luft gejagt hat, die Handschrift eines Profis trägt, wird nach einem Täter mit militärischem Hintergrund gesucht. Von dem Verdächtigen Dennis Peterson erhalten Lee und Carter den Hinweis, dass ein zwielichtiger Sicherheitsmann am Tatort gesichtet wurde. Kurz darauf ereignet sich ein weiterer Anschlag nach ähnlichem Muster. Diesmal stirbt der Surfer Eddie Marar in seinem Wohnwagen. Die Zeit drängt, da weitere Morde zu befürchten sind.