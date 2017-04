Johnny English ("Johnny English") Rowan Atkinson im Geheimdienst ihrer Majestät

Als possenreißender 'Mr. Bean' ist Grimassenkünstler Rowan Atkinson weltbekannt geworden. Im Jahre 2003 schickte ihn Regisseur Peter Howitt ("Laws of Attraction") als Spion der Königin auf eine haarsträubende Mission. Bewaffnet mit einem unerschütterlichen Glauben an seine (Un-)Fähigkeiten und unterstützt von der australischen Popsirene Natalie Imbruglia als Doppelagentin Lorna, zieht Atkinson alias Johnny English alle Register seines Komiktalents. "Gefährliche Liebschaften"-Star John Malkovich ist als Oberschurke wieder ganz in seinem Element. Im Herbst 2011 folgte der zweite Streich "Johnny English - Jetzt erst recht", in der der chinesische Staatschef zur Zielscheibe einer internationalen Killergruppe wird.