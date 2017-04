Melissa & Joey Der Dachbodenschreck

Ausgerechnet an Halloween hört Joe seltsame Geräusche vom Dachboden. Zunächst denkt er an Ratten. Nachdem ihn eine Nachbarin in die gruselige Geschichte des Hauses eingeweiht hat, geht er jedoch gemeinsam mit Ryder auf Geisterjagd. Dabei entdecken sie Lewis: Er ist ausgerechnet der Mann, der Joe um seine Existenz gebracht hat. Lewis bittet Joe, eine letzte Nacht gemeinsam mit seinen Kindern verbringen zu dürfen, dann will er sich der Polizei stellen.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)