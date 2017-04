Cougar Town Kriminelle Energien

Wie in dem Film 'Der Frühstücksclub' werden in dieser Episode die Gedanken der Freunde mittels Voiceover offenbart. Grayson hat im Internet schlechte Bewertungen bekommen, was ihn äußerst verunsichert. Und im Gegensatz zu ihren Freunden kann Jules nicht mit kleinkriminellen Jugendsünden aufwarten. Um dazu zu gehören, beschließt sie, im Supermarkt etwas mitgehen zu lassen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)