Die Schlümpfe Der Zauberschlumpf / Der Flaschengeist

Der Zauberschlumpf

Gargamel ist wieder einmal hinter den kleinen blauen Gesellen her. Diesmal bedient er sich aber eines ausgefallenen Tricks, um an sie heranzukommen.



Der Flaschengeist

Das Dorf der Schlümpfe wird von einem gemeinen Flaschengeist in helle Aufregung versetzt.