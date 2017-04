How I Met Your Mother Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Ted hat einen neuen Auftrag an Land gezogen: Er soll ein Lokal in Form eines Cowboyhuts entwerfen. Als er eine Pause vom kreativen Schaffen braucht, beschließt er, sich einen Bagel zu holen. Dieser eigentlich unbedeutende Vorgang veranschaulicht daraufhin, wie so manches scheinbar kleine Ereignis im Leben den Lauf der Dinge nachhaltig beeinflussen kann: So kommt es, dass Ted aufgrund einer Verkettung unglücklicher Umstände gezwungen ist, an einem Zebrastreifen anzuhalten. Dabei trifft er ausgerechnet auf seine Ex-Freundin Stella. Hauptdarsteller Josh Radnor (Ted Mosby)

Jason Segel (Marshall Eriksen)

Cobie Smulders (Robin Scherbatsky)

Neil Patrick Harris (Barney Stinson)

Alyson Hannigan (Lily Aldrin)

Sarah Chalke (Stella Zinman)

Regie Pamela Fryman