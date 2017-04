Jamies 15 Minuten Küche 1-A-Fischbrötchen & Farfalle mit Pilzen

In nur 15 Minuten entstehen unter Jamie Olivers Anleitung erstklassige Fischbrötchen. Als Fischsorte empfiehlt der britische Starkoch Scholle. Die Beilage bilden eine fettarme Sauce Tartare sowie ein Erbsenpüree. Das zweite 15-Minuten-Gericht stammt aus Italien: Farfalle in einer pürierten Soße aus Champignons, Steinpilzen und Trüffel-Öl. Dazu serviert Jamie Oliver einen grünen Salat mit angerösteten Haselnüssen, geriebenen Äpfeln und etwas Blauschimmelkäse.



