Justified Die Waffen sprechen

Raylans Geliebte Winona verschwindet Hals-über-Kopf. Im Glauben, sie hätte Geld veruntreut, nimmt Raylan ihre Fährte auf. Zudem werden die Karten im Drogengeschäft offenbar neu gemischt. Bei einem Raubüberall auf Boyds Oxy-Praxis sterben drei Menschen. Ein blutiger Machtkampf zeichnet sich ab. Ohne es zu ahnen, gerät Raylan im Laufe der Ermittlungen in höchste Gefahr.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)