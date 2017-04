Cougar Town Alt zu sein hat Vorteile

Jules verkauft Graysons altes Haus an ein sympathisches älteres Ehepaar. Da Jules versprochen hat, die McCormacks in die Nachbarschaft einzuführen, gehen sie mit den Freunden gemeinsam aus. Und tatsächlich merken diese, dass Alter auch seine Vorteile hat. Um an Geld zu kommen, geht Bobby sogar auf Schlangenjagd. Während Travis unbedingt beim 'Münzen Versenken'-Spiel gewinnen will.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)