Stirb langsam 4.0 ("Die Hard 4.0") Bruce Willis in seiner Paraderolle!

Blut, Schwei├č und Knochenbr├╝che

Die aufwendigen Actionsequenzen, in denen Autos und LKWs wie Spielzeuge durch die Luft gewirbelt werden, Brücken einstürzen und selbst Stealth Bomber von McClane in die Knie gezwungen werden, verlangten Stars und Stuntdoubles einiges ab: Bruce Willis' Augenbraue machte unliebsame Bekanntschaft mit dem spitzen Schuhabsatz des Stuntdoubles von Maggie Q, was ihm fast sein Auge kostete. Willis' Stuntdouble Larry Rippenkroeger erlitt bei einem Sturz aus über 7 Meter Höhe ernsthafte Brüche in seinem Gesicht und an den Armen. Doch soviel Einsatz machte sich bezahlt - neben einem Taurus-Award für die Stunt-Koordinatoren bei den "World Stunt Awards" im Jahre 2008 meinte ein beeindruckter Kritiker von "Rolling Stone Magazine": "Live Free or Die Hard gets the action job done and you better believe that Bruce is still the man."



LETZTER "STIRB LANGSAM"-FILM" 2013 IN DEN KINOS

Im Februar 2013 war Bruce Willis in seinem bislang fünften und letzten Einsatz 'Stirb langsam 5 - Ein guter Tag zum Sterben' in den heimischen Kinos zu sehen.