Calimero 3D Der Zauberstift

Wie soll Peter nur aus diesem Schlamassel wieder herauskommen? Die Zeichenlehrerin ist von seinen Kunstwerken alles andere als begeistert. Deshalb will Peters Mutter, dass er die Klasse wechselt. Calimero und seine Freunde können das jedoch nicht zulassen. In der alten Mühle entdecken die Freunde einen Zauberstift. Leider gerät dieses Einzelstück schnell in die Fänge der fiesen Hasenbande.