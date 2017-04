Dawson's Creek Ein einsamer Ort

Jen soll im Auftrag des Radiosenders zwei Mitglieder einer Rockgruppe interviewen. Audrey begleitet sie, in der festen Absicht, einen der beiden Männer zu verführen. Pacey, der sich in Audrey verliebt hat, besucht ebenfalls das Konzert. Er hofft auf eine Aussprache. Joey sieht Professor Wilder in weiblicher Begleitung. Die Begegnung geht ihr ziemlich nahe. Wilder sucht das Gespräch mit Joey, um ihr Verhältnis ein für alle Mal zu klären.