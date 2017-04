Charmante, herzerfrischend lebenslustige Zeichentrickserie nach Motiven des gleichnamigen Kinderbuch-Bestsellers von Andreas A. Schmachtl.



Marmelade und Freundschaft - für Tilda gehört beides untrennbar zusammen! Die weiße Kirchenmaus liebt Kochen über alles, greift mit Mut, Kraft und Ideenreichtum ihren Freunden blitzschnell unter die Arme und meistert tadellos jede noch so heikle Lebenslage! In ihrem kleinen Dorf hinter den Hügeln ist Tilda für alle eine große Stütze, nur Bügeln mag sie nicht. Zu Tildas dicksten Freunden zählen der gute alte Igel Rupert, Postmaus Molly, die Eichhörnchenzwillinge Billy und Benny sowie Tildas Mitbewohnerin Schnecki und Rotkelchen Robin.



Heute:



Das geheime Kuchenrezept

Lieber Besuch schaut bei Tilda vorbei: ihre Urgroßtante Emily, die ebenso gerne Kuchen backt wie Tilda. Rupert schlägt den beiden Mäusedamen vor, einen Wettbewerb zu veranstalten und will dabei die Rolle des Testessers übernehmen. Während Emily sich an Ruperts Herd zu schaffen macht, gräbt Tilda ein altes Käsekuchenrezept von ihrer Vorfahrin Eusebia aus, das besser als ihr eigenes klingt. Kurzerhand hofft Tilda, damit den Sieg zu erringen.