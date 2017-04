Scrubs - Die Anfänger Mein Freund der Hausmeister

J.D.s Fehde mit dem Hausmeister nimmt kein Ende. Als der Hausmeister die Möglichkeit sieht, die Erzählerrolle zu übernehmen, schlägt er sofort zu. Indes gestaltet Carla J.D.s altes Zimmer in ein Kinderzimmer um, Elliot versucht herauszufinden, was Männer in Keiths Alter wirklich denken und Turk und Dr. Cox liefern sich einen Wettstreit, wer von beiden cooler ist.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)